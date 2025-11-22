Brasileiro de Kart terá 13 finais no Kartódromo Beto Carrero

Santa Catarina - A 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, organizado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), conhecerá neste sábado (22) os vencedores de 13 dos 22 títulos em disputa nesta edição histórica, que acontece no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC).

Depois de cinco dias de treinos, classificatórias e Super Classificatórias, os campeões do Grupo 1 serão definidos a partir das 10h45 com a realização das grandes Finais.

Com o recorde de mais de 600 inscrições nos dois grupos, a edição deste ano é ainda mais especial devido a este marco, que supera o recorde anterior (545 inscrições no Brasileiro de Kart de 2021 também na pista catarinense).

No Grupo 1, serão revelados os campeões das categorias Mini, OKN Júnior, Novatos, OKN, Sênior AM X30, Sênior PRO X30, OKN Master, Super Sênior, Grand Super Sênior, Sênior 60+, Shifter Graduado, Shifter Sênior e Shifter Super Sênior.

As Finais poderão ser acompanhadas ao vivo no Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart), além do portal Catve e Youtube Metrópoles Esportes. As Finais de algumas categorias também serão exibidas no Bandsports, entre 10h45 e 13h45 deste sábado.