Brasileiro de Kart terá 13 finais no Kartódromo Beto Carrero

Santa Catarina - A 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, organizado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), conhecerá neste sábado (22) os vencedores de 13 dos 22 títulos em disputa nesta edição histórica, que acontece no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC).
Depois de cinco dias de treinos, classificatórias e Super Classificatórias, os campeões do Grupo 1 serão definidos a partir das 10h45 com a realização das grandes Finais.
Com o recorde de mais de 600 inscrições nos dois grupos, a edição deste ano é ainda mais especial devido a este marco, que supera o recorde anterior (545 inscrições no Brasileiro de Kart de 2021 também na pista catarinense).
No Grupo 1, serão revelados os campeões das categorias Mini, OKN Júnior, Novatos, OKN, Sênior AM X30, Sênior PRO X30, OKN Master, Super Sênior, Grand Super Sênior, Sênior 60+, Shifter Graduado, Shifter Sênior e Shifter Super Sênior.
As Finais poderão ser acompanhadas ao vivo no Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart), além do portal Catve e Youtube Metrópoles Esportes. As Finais de algumas categorias também serão exibidas no Bandsports, entre 10h45 e 13h45 deste sábado.
As disputas do Grupo 2 serão a partir de terça-feira, também no Beto Carrero.
Joelson Alves faz último treino
O cascavelense Joelson Alves, da equipe Consórcio Transdesk/Consórcio Ademicon/Ralson Pneus, treina neste sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Será seu último treino preparatório para o Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. A partir de terça-feira Joelson estará na pista catarinense, competindo na categoria F-4 Sênior.
Joelson diz que o Brasileiro deste será um dos mais difíceis de todos os tempos, com dezenas de pilotos cotados ao título. “Fizemos uma boa preparação, faremos os últimos testes neste sábado e viajaremos na segunda. Vamos nos concentrar nos treinos e principalmente no treino classificatório da quarta-feira. Será importante largar no pelotão da frente, de preferência nas cinco primeiras filas do grid de largada. Assim, as chances de brigar pelo título aumentam muito”, acentua Joelson Alves.