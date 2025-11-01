Está chegando a hora de conhecer os novos campeões do Brasileiro de Kart Rotax. As Finais da 9ª edição da competição – organizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) – terão suas largadas neste sábado (1º), a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pelo Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart).
Coluna Bandeirada
Brasileiro de Kart Rotax chega ao fim
BANDEIRADA
Toques prejudicam Pietro Sorbara
Um toque na primeira bateria da categoria Mini 2 Tempos e um enrosco na segunda prejudicam o cascavelense Pietro Sorbara, da equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Metais/G18 Tur/DM Racing na 5ª etapa da Copa Beto Carrero de Kart, disputada sábado (25), em Penha (SC). De positivo ficou a certeza de que o equipamento está competitivo para […]
BANDEIRADA
Cascavel de Ouro define o grid de largada nesta sexta
A 39ª edição da Cascavel de Ouro já movimenta o Autódromo Internacional Zilmar Beux em Cascavel. Os treinos que começaram ontem prosseguem nesta sexta-feira (31), com sessões de treinos livres e tomadas de tempo que definem o grid de largada das provas. A programação se estende até sábado, com disputas das cinco corridas das categorias […]
BANDEIRADA
Equipe B&B Racing terá dois carros na Cascavel de Ouro
Christian Barlera, Rafael Lupatini e Bernardo Barlera, da Equipe B&B Racing Team, que têm o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, vão participar neste sábado (1º) da 39ª edição da Cascavel de Ouro, que será realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A Equipe B&B […]
BANDEIRADA
Após acidente espetacular, Seco confirma presença na Fórmula Truck em Guaporé
Após sofrer um acidente espetacular na etapa de Santa Cruz do Sul, disputada no dia 14 de setembro, quando a cabine de seu Scania se separou do chassi, a Fórmula Truck terá a presença de Paulo César Seco na 8ª e penúltima etapa da temporada, a ser disputada no dia 9 de novembro, em Guaporé, […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Fórmula 1 São Paulo volta a se tornar o centro das atenções para os fãs de automobilismo. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, etapa brasileira do campeonato mundial que percorre 21 países ao longo do ano, acontece tradicionalmente no Autódromo de Interlagos, e em 2025 será realizado entre os dias 7 e […]
BANDEIRADA
Brasileiro Rotax conhece campeões sábado
A 9ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Rotax conta com 59 inscritos em oito categorias. A disputa segue até sábado, quando serão conhecidos os campeões no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. As categorias em disputa são Micro Max, Mini Max, Júnior Max, Max, Max Master, Max Super Sênior, DD2 […]