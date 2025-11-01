Brasileiro de Kart Rotax chega ao fim

Está chegando a hora de conhecer os novos campeões do Brasileiro de Kart Rotax. As Finais da 9ª edição da competição – organizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) – terão suas largadas neste sábado (1º), a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pelo Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart).

Notícias Relacionadas

Assuntos