O Autódromo Yas Marina recebeu no último fimde semana a tradicional prova de longa duração 6 Horas de Abu Dhabi, fechando a temporada 2025/2026 do Middle East Trophy (Troféu do Oriente Médio) com a participação do único brasileiro no grid, Silas Passos (LogisBank/EMASFI Group). Ele teve como companheiros os germânicos Pia Ohlsson, Lutz Obermann e Schemmann Sebastian.
Silas largou em quarto e depois e 24 Horas, o quarteto conquistou o quinto lugar. No próximo fim de semana Silas encarará as 24 Horas de Dubai, quando os companheiros serão, Pia, Lutz, o japonês Junichi Umemoto e também o alemão Henrik Sibel.