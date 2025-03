Brasil x Argentina também no automobilismo

As seleções de Brasil e Argentina se enfrentaram ontem à noite, em um dos mais aguardados duelos do ano. Mas a rivalidade entre os dois adversários históricos terá mais um capítulo domingo, quando o único campeonato continental do automobilismo sul-americano, o TCR South America Banco BRB, abrirá sua quinta temporada, também na nação vizinha, disputando duas provas no Autódromo de Rosário. Brasil e Argentina são os países com mais tradição nos dois esportes no continente.