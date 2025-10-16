BANDEIRADA

Joelson Alves tem boa expetativa para a final da Copa Beto Carrero

Brasil - A partir de segunda-feira o “escritório” do cascavelense Joelson Alves será o Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. O piloto da equipe Consórcio Transdesk/Consórcio Ademicon/Ralson Pneus irá disputar a 5ª e última etapa da Copa Beto Carrero de Kart, que terá a as provas decisivas no sábado, dia 25. Preparação para o […]