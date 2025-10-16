Brasil - A 23ª edição da ROK Cup SuperFinal conhecerá seus campeões essa semana no South Garda Karting, em Lonato, na Itália. Os treinos livres tiveram início terça-feira (14) e as disputas seguem até sábado (18), quando serão realizadas as Pré Finais e Finais, com a briga em oito categorias: Mini U10, Mini, Júnior, Sênior, Expert, Exper Plus, Super e Shifter.
Entre os mais de 300 pilotos, de diversos países, estão nove brasileiros. São eles: Álvaro Medeiros, Murilo Dominguez, Benício Abdalla e Rafael Guimarães nas categorias Mini ROK U10 e Mini ROK; Victoria Farfus, na Júnior; Diogo Paggiaro (Sênior), Cristiano Mantovani e André Cortado (ambos na Expert Plus).