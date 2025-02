PARANÁ

ASSISTA: Vídeo de uso de força policial contra agricultor viraliza; secretário de Estado explica

Um vídeo que vem circulando pela internet tem causado polêmica e de certa forma, até revolta de quem o assiste pela primeira vez. As imagens mostram policiais militares e da Rotam do Paraná, imobilizando um homem em uma propriedade rural na localidade conhecida como Corujas, no interior do município de Reserva do Iguaçu, na região […]