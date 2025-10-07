Brasil - Nova página escrita pelo Brasil em sua participação no Motocross das Nações, evento considerado a Copa do Mundo da modalidade. No circuito Ironman Raceway, em Crawfordsville, Estados Unidos, a Seleção Brasileira composta por Bernardo Tibúrcio, da equipe Honda Racing, e os pilotos Enzo Lopes e Fábio Santos fechou domingo (5) a edição 2025 com a 12ª posição entre os 37 países presentes. O desempenho foi o melhor resultado da história para o time verde e amarelo.
BANDEIRADA
Brasil faz história na Copa do Mundo de Motocross
Quarta etapa
Cascavel terá provas noturnas do Paranaense de Marcas e Turismo
Brasil - O Autódromo de Cascavel terá mais um fim de semana agitado com a realização da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). Uma das atrações serão as provas noturnas do Paranaense e Regional de Marcas neste […]
BANDEIRADA
Brasil disputa a Copa do Mundo de Motocross
Brasil - Bernardo Tibúrcio (foto), da equipe Honda Racing, representará a Seleção Brasileira no Motocross das Nações 2025. O evento, considerado a Copa do Mundo da modalidade, será realizado amanhã e domingo, na pista Ironman Raceway, em Crawfordsville, no estado norte-americano de Indiana. Com a motocicleta Honda CRF 250R, o mineiro integra o time nacional […]
BANDEIRADA
Começam os treinos da 4ª etapado Paranaense no Zilmar Beux
Brasil - Começam nesta sexta-feira (3) os treinos da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A programação vai até domingo, abrindo a segunda fase da competição. Também farão parte da programação a 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e a 5ª etapa do MBR (Marcas […]
BANDEIRADA
Paranaense Light de Kart entra no climade decisão com a 4ª etapa em Londrina
Brasil - O Campeonato Paranaense Light de Kart entra na fase decisiva neste sábado (4), quando será disputada a 4ª e penúltima etapa no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. A final está marcada para o dia 6 de dezembro, também em Londrina. A 4ª etapa terá provas nas categorias Mirim, Cadete, F-4 Sênior, F-4 Graduados, […]
BANDEIRADA
MBR tem novidades em Cascavel
Brasil - O MBR (Marcas Brasil Racing) chega a Cascavel (PR), preparando-se para abrir a penúltima etapa da temporada nesta sexta-feira (3), no Autódromo Internacional Zilmar Beux. Além das disputas decisivas pelo título, o grid ganha quatro novidades: três estreantes — Adriano Vieira Martins, Marcelo Andrade e Luciano Tróes Martins — e o retorno do […]
BANDEIRADA
Brasileiro de Kart ultrapassa 520 inscrições
Brasil - As inscrições para a 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá entre os dias 17 e 29 de novembro no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), já alcançou números expressivos e que confirmam a expectativa de que a edição de 2025 será a maior de todos os tempos. A competição já […]