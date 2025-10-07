Brasil faz história na Copa do Mundo de Motocross

Brasil - Nova página escrita pelo Brasil em sua participação no Motocross das Nações, evento considerado a Copa do Mundo da modalidade. No circuito Ironman Raceway, em Crawfordsville, Estados Unidos, a Seleção Brasileira composta por Bernardo Tibúrcio, da equipe Honda Racing, e os pilotos Enzo Lopes e Fábio Santos fechou domingo (5) a edição 2025 com a 12ª posição entre os 37 países presentes. O desempenho foi o melhor resultado da história para o time verde e amarelo.