Acompanhe as emoções da 10ª etapa do Rali Dakar 2026 com a vitória de Adrien Van Beveren e a liderança de Ricky Brabec - Foto: Divulgação
A 10ª etapa do Rali Dakar 2026 trouxe mais uma reviravolta dramática nesta quarta-feira (14), com destaque para os pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC. Adrien Van Beveren voltou à melhor forma e venceu o estágio de forma dominante, seguido pelo norte-americano Ricky Brabec, que se tornou o novo líder da classificação geral das motos.

Faltam três dias para a chegada do maior rali do mundo na Arábia Saudita.  Brabec lidera a categoria Motos com 41m35m13, uma vantagem de 56 segundos para o argentino Luciano Benavides.

