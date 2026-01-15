A 10ª etapa do Rali Dakar 2026 trouxe mais uma reviravolta dramática nesta quarta-feira (14), com destaque para os pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC. Adrien Van Beveren voltou à melhor forma e venceu o estágio de forma dominante, seguido pelo norte-americano Ricky Brabec, que se tornou o novo líder da classificação geral das motos.
Faltam três dias para a chegada do maior rali do mundo na Arábia Saudita. Brabec lidera a categoria Motos com 41m35m13, uma vantagem de 56 segundos para o argentino Luciano Benavides.