Brabec chega à final do Rali Dakar na liderança

Ricky Brabec, piloto da equipe Monster Energy Honda HRC, teve atuação decisiva nesta sexta-feira (16), penúltimo dia de disputas do Rali Dakar 2026. O norte-americano conquistou a vitória da etapa na categoria Motos, recuperando a liderança geral das motos, a caminho da conclusão da prova na Arábia Saudita.
Com apenas 23 segundos separando líder e vice-líder da classificação geral na largada da 12ª etapa, o estágio seria certamente crucial. A estratégia calculada de Brabec no dia anterior – diminuiu o ritmo nos quilômetros finais da especial para garantir uma posição de partida atrás do rival Luciano Benavides – foi colocada em teste na luta do norte-americano por sua terceira conquista no rali.
A especial cronometrada de 311 quilômetros que ligou Al Henakiyah a Yanbu exigiu precisão com a navegação técnica, o terreno rochoso e pequenas dunas ao longo do percurso. Ao partir seis minutos após Benavides, Brabec precisava de uma pilotagem beirando a perfeição. Benavides atacou inicialmente, liderando na marca do km 45, mas, uma vez que Brabec encontrou seu ritmo ideal, o equilíbrio começou a mudar. Ao reduzir gradualmente a diferença, Brabec tomou conta da etapa e, depois de alcançar os pilotos à sua frente, incluindo o companheiro de time Tosha Schareina, a vantagem de tempo cresceu. No reabastecimento, Brabec teve uma noção da situação e ficou claro que, na segunda metade da etapa, a ordem seria administrar a pilotagem e não cometer erros. Benavides voltou a pressionar, superando Skyler Howes e Adrien Van Beveren para conquistar bônus de tempo, mas não foi o suficiente.
Na linha de chegada, Brabec assegurou sua segunda vitória de etapa no Dakar 2026 e a terceira da carreira na prova, superando Benavides por 3m43. O resultado também marcou a vitória de etapa de número 120 da Honda. Brabec agora conta com uma vantagem de 3m20 para encarar a última etapa.
A categoria Motos chega a última etapa a ser disputada neste sábado, com o norte-americano Rick Brabec na liderança, com 48h08m12. Vantagem de apenas 3m20 para o argentino Luciano Benavides.