São Paulo - Domingo, o Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, será palco do GP de São Paulo de Fórmula 1, etapa brasileira do Mundial da categoria e a 21ª da temporada 2025.
Retorno de Gabriel Bortoleto à Interlagos
Gabriel Bortoleto vai acelerar de forma inédita em casa pela maior das categorias do automobilismo, colocando a bandeira verde e amarela de volta ao grid no traçado paulistano depois de oito anos.
Será também será o retorno a Interlagos, onde correu pela primeira (e até então única) vez em fevereiro de 2022, pela Stock Car Pro Series.