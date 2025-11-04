São Paulo - Domingo, o Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, será palco do GP de São Paulo de Fórmula 1, etapa brasileira do Mundial da categoria e a 21ª da temporada 2025.

Retorno de Gabriel Bortoleto à Interlagos

Gabriel Bortoleto vai acelerar de forma inédita em casa pela maior das categorias do automobilismo, colocando a bandeira verde e amarela de volta ao grid no traçado paulistano depois de oito anos.