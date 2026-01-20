Brasil - O Mercado Livre anunciou ontem o patrocínio oficial ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, reforçando a sua estratégia de unir velocidade com a força de jovens talentos que inspiram gerações. O acordo reforça a visão do Mercado Livre em apoiar talentos em ascensão e que representam o futuro do esporte.
Além disso, a Fórmula 1, ao reunir velocidade, tecnologia, evolução constante e trabalho em equipe, estabelece um paralelo direto com os valores que orientam a atuação da companhia na América Latina e com a forma como a marca opera e executa no dia a dia.