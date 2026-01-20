BANDEIRADA

Roberto Cirino chega aos 60 anos de automobilismo

Brasil - De forma inesperada ele estreou nas pistas, depois passou por várias categorias, onde conquistou títulos e hoje é um dos mais experientes organizadores de eventos automobilísticos. Ele é Roberto Cezar Cirino, que acaba de completar 60 anos de automobilismo. Cirino explica que tudo começou de forma inesperada, quando dia 15 anos. Foi com […]