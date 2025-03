Bortoleto considera boa sua estreia na F-1

BANDEIRADA

Pilotos da Fórmula Truck chegam ao Uruguai para abertura da Copa Mercosul

Os pilotos da Fórmula Truck chegam nesta quinta-feira a Rivera, no Uruguai, para a 2ª etapa da temporada, que marca a abertura da Copa Mercosul. A prova será domingo (16), no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai. Rivera está na divisa do Uruguai com o Brasil, separada por uma divisa seca com a […]