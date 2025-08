Bortoleto conquista seu melhor resultado na F-1

Defendendo a equipe suíça Stake F1 Team/Kick Sauber. o brasileiro Gabriel Bortoleto conquistou domingo, no GP da Hungria, o seu melhor resultado na Fórmula 1. Ele conquistou a sexta colocação na 14ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos.

O bom fim de semana começou a se desenhar no sábado, quando Bortoleto se classificou em sétimo para o grid de largada. “Fiquei muito feliz com o desenrolar da classificação. Depois de um início de fim de semana desafiador, em que nos faltou ritmo e confiança no carro, trabalhamos duro para resolver os problemas que causaram isso e fizemos um progresso significativo”, frisou o piloto que conta com o patrocínio do Banco BRB, KitKat, Porto e Motorola by Snapdragon.

A corrida de domingo contou com 70 voltas e Bortoleto, mais uma vez, mostrou a sua incrível curva de aprendizado, bem como, a grande evolução conseguida nos carros da equipe Sauber. Após uma largada perfeita o piloto pulou para a sexta colocação. Ficou na pista até a volta 42 quando, então, numa rápida troca de pneus, colocando um novo set de pneus – desta vez de composto duro. Foram mais 28 voltas de ritmo frenético. De forma muito madura Bortoleto seguiu sem cometer erros até a bandeirada final e comemorou bastante o seu melhor resultado na F-1 até aqui – a sexta colocação. Essa posição lhe rendeu mais 8 pontos para o Campeonato. Agora, com 14 pontos na classificação, Bortoleto subiu para o 17º lugar.