Bernardo Gentil disputa a a Copa do Mundo de Kart

Líder do principal campeonato estadual do kartismo brasileiro, Bernardo Gentil, de 15 anos, terá nesta semana o maior desafio de sua carreira. Na Itália, no Cremona Circuit, ele disputa a FIA World Cup, competição organizada e promovida pela FIA Karting e que reunirá 90 pilotos de todo o mundo apenas em sua categoria, a OK-N.
Bernardo Gentil, cearense radicado em Brasília, integrará a equipe oficial da fabricante italiana de chassis CRG. “Terei a meu lado, me apoiando com seu conhecimento e experiência, o mesmo time que me acompanha no Brasil e isso me dá muita segurança e confiança”, disse Gentil, referindo-se a Dudu Dieter (chefe de equipe), Olin Galli (coach), Erick Lutum (data coach) e Rodrigo Picolli (mecânico).
Preparação para a FIA World Cup
Bernardo Gentil lidera a Copa São Paulo Light na principal categoria, a OK-N, que reúne os principais pilotos do kartismo brasileiro. “Ser líder no Light em uma categoria com tantos pilotos talentosos me anima para as disputas em Cremona”, apontou Bernardo Gentil. “Mas logicamente isso não garante nada, já que enfrentarei pilotos de todo o mundo neste campeonato mundial. Vamos trabalhar de forma intensa para buscar uma vaga na Final”, completou.
A programação de pista no Cremona Circuit será aberta na próxima quinta-feira (25). Após a realização da tomada de tempos e das provas classificatórias, apenas os primeiros 36 pilotos na pontuação terão direito de disputar a Final, marcada para o próximo domingo (28).