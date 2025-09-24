Bernardo Gentil disputa a a Copa do Mundo de Kart

Líder do principal campeonato estadual do kartismo brasileiro, Bernardo Gentil, de 15 anos, terá nesta semana o maior desafio de sua carreira. Na Itália, no Cremona Circuit, ele disputa a FIA World Cup, competição organizada e promovida pela FIA Karting e que reunirá 90 pilotos de todo o mundo apenas em sua categoria, a OK-N.

Bernardo Gentil, cearense radicado em Brasília, integrará a equipe oficial da fabricante italiana de chassis CRG. “Terei a meu lado, me apoiando com seu conhecimento e experiência, o mesmo time que me acompanha no Brasil e isso me dá muita segurança e confiança”, disse Gentil, referindo-se a Dudu Dieter (chefe de equipe), Olin Galli (coach), Erick Lutum (data coach) e Rodrigo Picolli (mecânico).