Bendo x Fleck, duelo que vale a liderança da Fórmula Truck

Túlio Bendo vem se segurando na liderança pontuando em todas as etapas - Foto: Tiago Soares/Divulgação
Londrina e Paraná - A Fórmula Truck pega fogo na reta final da temporada de 2025 e a 6ª etapa, a ser disputada no próximo dia 17, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná, tem como principal atração do duelo entre o catarinense Túlio Bento e o gaúcho Rafael Fleck pela liderança da categoria GT Truck (motores eletrônicos).

Bento lidera desde a abertura da temporada, quando venceu em Interlagos. Ele tem 450 pontos. Mas viu sua vantagem cair para apenas 15 pontos em Campo Grande, quando Rafael Fleck venceu e assumiu a vice-liderança, com 435 pontos.

Em Londrina, o vencedor poderá somar 115 pontos. Por isso, outros quatro pilotos podem assumir a liderança, mas dependem de resultados de Bento e Fleck. O paulista Alex de Andrade Vieira ocupa a terceira colocação, com 410 pontos, seguido dos paranaenses João Batista M. dos Santos Filho, com  405; e Douglas Torres, com 386; e do catarinense Everton Fontanella, com 386 pontos.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Londrina será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.

Classificação da categoria GT Truck após 5 4 etapas

Pos.       Piloto    Cidade/Estado  Caminhão           Pontos

1º)          Túlio Bendo                       Ermo-SC              Mercedes-Benz               450

2º)          Rafael Fleck       Porto Alegre-RS               Scania   435

3º)          Alex de Andrade Vieira                Santos-SP           Mercedes-Benz               410

4º)          João Batista M. dos Santos Filho              Colombo-PR      DAF       405

5º)          Douglas Torres Curitiba-PR         Iveco     386

6º)          Everton Fontanella         Criciúma-SC       Scania   386

7º)          Ramiris Fontanella          Lauro Muller-SC               333

8º)          Pedro Muffato Cascavel-PR       Scania   330

9º)          Robson Luiz Trevizol      Xanxerê-SC        Volkswagen                      320

10º)       Douglas Collet   Casca-RS             Scania   305

11º)       Robson Portaluppi          Bento Gonçalves-RS      Ford Cargo         300

12º)       Leandro Reis     Goiânia-GO        Scania   271

13º)       Adriano Rocha  Araucária-PR     Scania   255

14º)       Jorge Maurício Ribeiro  Pelotas-RS          Scania   240

15º)       Edivan Monteiro               Cascavel-PR       Mercedes-Benz               230

16º)       Sandro Abelardo Pinheiro           Itapema-SC        Mercedes-Benz               211

17º)       João Helder Mottin        Curitiba-PR         Volvo    172

18º)       Alysson Nurnberg           Foz do Iguaçu-PR            Scania   168

19º)       Fabrício Rossato              Campo Largo-PR              DAF       160

20º)       Ricardo Alcides Ançay   Araucária-PR     Mercedes-Benz               148

21º)       Nilton Sérgio Jacobsen Filho      Paraguai              Scania   145

22º)       Roberto Luiz Ançay Filho               Mandirituba-PR               Volvo                    140

23º)       Rogério Agostini               São Miguel do Oeste-SC              Mercedes-Benz               134

24º)       Márcio Limestone da Rosa          Colombo-PR      Scania   119

25º)       Alexandre Navarro         São Paulo-SP     Mercedes-Benz               115

26º)       Márcio Rampon               Curitiba-PR         Scania   101

27º)       Álvaro Bendo    Ermo-SC              Mercedes-Benz               100

28º)       Jair Moura          Cachoeirinha-RS              Ford Cargo         100

29º)       Leonardo Barramacher Balneário Camboriú-SC Volvo                    99

30º)       Fabrício Berton Campo Grande-MS        Mercedes-Benz               83

31º)       Victor Ficagna   Toledo-PR          Volvo                    60

32º)       Lazaro Donizete               São João da Boa Vista-SP             Volkswagen                      60

33º)       Thiago Marco Araújo     Sorocaba-SP      Mercedes-Benz               55

34º)       Valdinei Vieira “Baté” dos Santos            Cascavel-PR       Mercedes-Benz               20

35º)       Geraldo Alves de Lima  Santos-SP           Volkswagen       20

36º)       Lisarb Bonato    Canoas-RS          Volvo                    20

Rafael Fleck chegou à vice-liderança com a vitória na etapa anterior, em Campo Grande – Foto: Tiago Soares/Divulgação
