Bendo x Fleck, duelo que vale a liderança da Fórmula Truck

Londrina e Paraná - A Fórmula Truck pega fogo na reta final da temporada de 2025 e a 6ª etapa, a ser disputada no próximo dia 17, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná, tem como principal atração do duelo entre o catarinense Túlio Bento e o gaúcho Rafael Fleck pela liderança da categoria GT Truck (motores eletrônicos).
Bento lidera desde a abertura da temporada, quando venceu em Interlagos. Ele tem 450 pontos. Mas viu sua vantagem cair para apenas 15 pontos em Campo Grande, quando Rafael Fleck venceu e assumiu a vice-liderança, com 435 pontos.
Em Londrina, o vencedor poderá somar 115 pontos. Por isso, outros quatro pilotos podem assumir a liderança, mas dependem de resultados de Bento e Fleck. O paulista Alex de Andrade Vieira ocupa a terceira colocação, com 410 pontos, seguido dos paranaenses João Batista M. dos Santos Filho, com 405; e Douglas Torres, com 386; e do catarinense Everton Fontanella, com 386 pontos.
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Londrina será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.
Classificação da categoria GT Truck após 5 4 etapas
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Pontos
1º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 450
2º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 435
3º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz 410
4º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 405
5º) Douglas Torres Curitiba-PR Iveco 386
6º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania 386
7º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC 333
8º) Pedro Muffato Cascavel-PR Scania 330
9º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen 320
10º) Douglas Collet Casca-RS Scania 305
11º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Ford Cargo 300
12º) Leandro Reis Goiânia-GO Scania 271
13º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania 255
14º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania 240
15º) Edivan Monteiro Cascavel-PR Mercedes-Benz 230
16º) Sandro Abelardo Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz 211
17º) João Helder Mottin Curitiba-PR Volvo 172
18º) Alysson Nurnberg Foz do Iguaçu-PR Scania 168
19º) Fabrício Rossato Campo Largo-PR DAF 160
20º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz 148
21º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai Scania 145
22º) Roberto Luiz Ançay Filho Mandirituba-PR Volvo 140
23º) Rogério Agostini São Miguel do Oeste-SC Mercedes-Benz 134
24º) Márcio Limestone da Rosa Colombo-PR Scania 119
25º) Alexandre Navarro São Paulo-SP Mercedes-Benz 115
26º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 101
27º) Álvaro Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 100
28º) Jair Moura Cachoeirinha-RS Ford Cargo 100
29º) Leonardo Barramacher Balneário Camboriú-SC Volvo 99
30º) Fabrício Berton Campo Grande-MS Mercedes-Benz 83
31º) Victor Ficagna Toledo-PR Volvo 60
32º) Lazaro Donizete São João da Boa Vista-SP Volkswagen 60
33º) Thiago Marco Araújo Sorocaba-SP Mercedes-Benz 55
34º) Valdinei Vieira “Baté” dos Santos Cascavel-PR Mercedes-Benz 20
35º) Geraldo Alves de Lima Santos-SP Volkswagen 20
36º) Lisarb Bonato Canoas-RS Volvo 20