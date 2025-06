Barlera e Lupatini vão ao pódio em Campo Grande

Curitiba e Paraná - Os curitibanos Christian Barlera e Rafael Lupatini, da Equipe B&B Racing Team, com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, foram ao pódio sábado (31), em terceiro lugar da categoria Gold Turismo Light, na 2ª etapa da Gold Turismo e Gold Classic, realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Com o resultado dessa etapa, Christian Barlera e Rafael Lupatini sobem para a terceira posição na classificação do campeonato, a 40 pontos do segundo colocado e entram na “briga” pelo título, faltando três etapas para o fim.

Com duas etapas realizadas, a classificação extraoficial da categoria Light é a seguinte: 1º) Rodrigo Sartori, com 495 pontos; 2º) Vinícius Martendal, 400; 3º) Christian Barlera/Rafael Lupatini, 360; 4º) Alessandro Weiss, 345; 5º) Elton Oliveira/José Cavassin, 190; 5º) Pierre Simão, 145; 7º) Mika Rauscher, 95 e 8º) Gabriel Schubert/Newton Andrade, com 50 pontos.