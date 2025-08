Barlera e Lupatini vão ao pódio da Gold Turismo Light em Cascavel

Cascavel e Paraná - Os curitibanos Christian Barlera e Rafael Lupatini, da Equipe B&B Racing Team, que tem o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, foi ao pódio no sábado (2), em terceiro lugar da categoria Gold Turismo Light, na 4ª etapa da Gold Turismo e Gold Classic, realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Com o resultado dessa etapa, Christian Barlera e Rafael Lupatini mantém a segunda posição na classificação do campeonato, continuando na “briga” pelo título, faltando agora uma etapa para o fim da Temporada 2025.