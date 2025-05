Barlera e Lupatini disputam a 2ª etapacda Gold Turismo em Campo Grande

A Equipe B&B Racing Team foi criada em 2024, fruto da paixão de pai (Christian Barlera) e do filho (Bernardo Barlera), por carros e pelo automobilismo. Bernardo desde muito cedo herdou o entusiasmo do pai por tudo ligado ao universo dos motores, desde pequeno já demonstrando grande facilidade para dirigir. E o que começou com brinquedos, logo evoluiu para veículos de verdade, até chegar ao kart e, mais recentemente, aos carros de competição da categoria de Turismo, onde pai e filho competem, respectivamente, no Campeonato Estadual e Campeonato Nacional.

Os curitibanos Christian Barlera e Rafael Lupatini, da Equipe B&B Racing Team, com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, participam neste sábado (31) da 2ª etapa da Gold Turismo, que será realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento será realizado no Autódromo Internacional de Campo Grande, Circuito Orlando Moura, que tem 3.443 km de extensão, onde haverá quatro provas das categorias Gold Turismo (Pro, Super, Master e Light) e duas provas das categorias da Copa Frum Gold Classic (D1, D2, D3, D4, D5 e PR).

No início do mês, durante o Racing Day de Cascavel, a Equipe B&B Racing Team participou das etapas do Paranaense e do Metropolitano de Marcas e Turismo, com Bernardo Barlera e Rafael Lupatini, no Gol nº 91, e, o piloto Christian Barlera, no Gol nº 23. O Gol nº 91 de Bernardo Barlera e Rafael Lupatini levou uma batida na Corrida 1 e abandonou a etapa. Já Christian Barlera, com o Gol nº 23, terminou o fim de semana em terceiro lugar do Paranaense de Turismo e segunda colocação do Metropolitano de Cascavel, na categoria Turismo. Já a classificação da Gold Turismo Light 2025 é a seguinte: 1º) Rodrigo Sartori, com 235 pontos; 2º) Elton Oliveira/José Cavassin, 190; 3º) Alessandro Weiss, 165; 4º) Vinícius Martendal, 160; 5º) Pierre Simão, 145; 6º) Christian Barlera/Rafael Lupatini, 140; 7º) Mika Rauscher, 95 e 8º) Gabriel Schubert/Newton Andrade, com 50 pontos.