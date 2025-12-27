Conheça a trajetória de Barbara Estevo, campeã e agora na transição do kart para o automobilismo na Fórmula Delta - Foto: Divulgação
Santa Catarina - Campeã sul-brasileira, catarinense e terceira colocada na Copa Beto Carrero de Kart em 2025, a piloto Barbara Estevo iniciou no último fim de semana sua transição do kartismo para o automobilismo. Em São Paulo, em Interlagos, a “casa” da Fórmula 1 no Brasil, ela estreou na Fórmula Delta, com um belo desempenho ao marcar pontos, com  o sétimo lugar em uma das provas, após largar na 12ª posição.

