Santa Catarina - Campeã sul-brasileira, catarinense e terceira colocada na Copa Beto Carrero de Kart em 2025, a piloto Barbara Estevo iniciou no último fim de semana sua transição do kartismo para o automobilismo. Em São Paulo, em Interlagos, a “casa” da Fórmula 1 no Brasil, ela estreou na Fórmula Delta, com um belo desempenho ao marcar pontos, com o sétimo lugar em uma das provas, após largar na 12ª posição.
BANDEIRADA
Barbara Estevo estreia com pontos
BANDEIRADA
Pagliaro fecha temporada com pódio
Santa Catarina - Depois de disputar uma temporada regular repleta de títulos, vitórias e ótimos resultados, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) fez, no último sábado (20), sua estreia na mais famosa prova de endurance do kartismo brasileiro. No Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), ele disputou a 27ª edição das 500 Milhas Granja Viana, […]
BANDEIRADA
Moleiro vence a Fórmula Delta em Interlagos
Santa Catarina - Guilherme Moleiro encerrou a temporada 2025 da Fórmula Delta no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Demonstrando garra e habilidade, ele transformou a quinta posição do grid em um triunfo na corrida de domingo, assumindo a vice-liderança e conduzindo o monoposto número 6 à bandeirada final. Com […]
BANDEIRADA
Pai e filha fazem história no Paraná ao serem campeões de Marcas e Força Livre
Santa Catarina - A piloto curitibana Michaela Gulin Peixoto, da equipe Sussego Motorsport, que conta com o apoio da OMNI Informática, G. Haimenis Engenharia, RJC Global, Dopamina Fitness, UniOpet e Carbonos do Brasil, obteve bons resultados na 6ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo 2025, realizada no dia 7 deste mês, em Cascavel. […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Luto Santa Catarina - O automobilismo está de luto. Faleceu domingo Carlos de Deus, ex-presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo. Fechado O Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, está fechado para as festas natalinas. As atividades voltam ao normal na sexta-feira para aqueles que desejarem realizar os últimos treinos do ano.
BANDEIRADA
Dante Monteiro supera limitações
Santa Catarina - Mesmo enfrentando um fim de semana tecnicamente ingrato, Dante Monteiro mostrou em Interlagos que competitividade não se mede apenas em velocidade final. Pela 10ª e última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1600, o piloto do carro nº 39 da San Race saiu da capital paulista com um terceiro lugar na primeira […]
BANDEIRADA
Manu Clauset encerra temporada com vitória
Santa Catarina - Não poderia ser melhor o encerramento da temporada de estreia da campineira Manu Clauset (VW Germânica/Liqui Moly/Freios Frum/Giovanna Baby/Raceville/TSO/RCP/Empower/V3) no automobilismo. No último domingo (21) ela venceu a última corrida da classe Rookie na Race Cup, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Das seis provas que disputou na categoria Race […]