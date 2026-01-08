A equipe Audi Revolut F1 Team já está aquecendo os motores para a sua estreia na principal competição do automobilismo global neste ano. Literalmente: a equipe realizou, de forma bem-sucedida, a primeira partida do motor de seu veículo com chassi, simbolizando a transição do projeto do design para a realidade dinâmica. O evento de ativação do propulsor ocorreu no dia 19 de dezembro de 2025 nas instalações da equipe na cidade de Hinwil , na Suíça.

A ativação do motor é uma etapa crucial em qualquer preparação para a Fórmula 1, pois valida anos de desenvolvimento e confirma a integração bem-sucedida dos componentes principais do veículo. Para o projeto Audi F1, esse momento representa o resultado tangível de uma parceria intensa e interdisciplinar entre a divisão de powertrain da equipe em Neuburg, na Alemanha, e a equipe de chassis em Hinwil, na Suíça, além do novo Centro Técnico em Bicester, no Reino Unido.