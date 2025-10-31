Após sofrer um acidente espetacular na etapa de Santa Cruz do Sul, disputada no dia 14 de setembro, quando a cabine de seu Scania se separou do chassi, a Fórmula Truck terá a presença de Paulo César Seco na 8ª e penúltima etapa da temporada, a ser disputada no dia 9 de novembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Gaúcho de Erechin, Seco reconstruiu seu Scania em tempo recorde e 28 dias depois do acidente já estava no Autódromo de Santa Cruz para os primeiros testes de pista.

Seco explica que a cabine foi reaproveitada porque ficou praticamente intacta do acidente. A parte de baixo do chassi e toda a suspensão será nova. “Foram 28 dias de muito trabalho até que pudéssemos ir à pista de Santa Cruz para treinar. Os resultados foram satisfatórios porque conseguimos melhorar nossos tempos em relação aos que tínhamos registrados durante os treinos oficiais da prova de Santa Cruz”, afirma Paulo César Seco.