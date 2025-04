Antecipada a 3ª etapa do Metropolitano de Kart

BANDEIRADA

Firás vence a categoria OK-N na 3ª etapa da Copa Paulo Light de Kart

Cascavel - Com boa performance do equipamento e uma atuação impecável, o paranaense Firás Fahs venceu sábado a categoria OK-N na 3ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada sábado (12), no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Com a vitória ele soma 19 pontos para a classificação do campeonato. Firás Firás largou […]