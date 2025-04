Antecipação da 3ª etapa do Metropolitano agrada pilotos

Luciano Conceição , que irá disputar a categoria F-4 Sênior no Brasileiro , diz que antecipação ajudará os kartistas de cascavelenses na preparação para a competição nacional. “Treinei no último dia 21 no Beto Carrero e neste fim de semana treino em Cascavel. Daqui para frente temos que aproveitar todos os dias que forem possíveis ir à pista”, frisa Luciano.

Cascavel - A antecipação da 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Ca s cavel , que estava prevista para o dia 14 de junho, para o dia 31 de maio, agrada os pilotos cascavelenses que estão se preparando para disputar o Campeonato Brasileiro de Kart , programado para novembro, no Kartódromo Beto Carrero , em Penha (SC). O Kart Clube de Cascavel antecipou a prova para não coincidir com a etapa da Copa Beto Carrero .

Foto; Luciano Conceição treinou no último dia 21 em Santa Catarina

Joelson Alves, da equipe Consórcio Transdesk/Consórcio Ademicon/Ralson Pneus informa que irá treinar sábado no Kartódromo Delci Damian, preparando-se para o Metropolitano e no próximo mês irá para a Copa Beto Carrero, conferir se as mudanças feitas no equipamento depois da etapa da etapa da temporada surtiram efeitos positivos”, acentua Joelson.

Joelson Alves irá treinar sábado no Kartódromo Delci Damian – Foto: Divulgação

Já Pietro Sorbara passará a competir também na categoria Mini 2 Tempos. Ele também continuará competindo na Cadete. Neste fim de semana treinará em Cascavel, com o equipamento da Mini. “A antecipação da etapa do Metropolitano nos ajudará na preparação para o Brasileiro. Pretendo correr na Mini em uma etapa no Beto Carrero e na seguinte de Cadete. A ideia é competir nas duas no Brasileiro”, destaca Pietro.