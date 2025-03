Anna Luiza Pimpão é destaque no Light

BANDEIRADA Muffato tem fim de semana de altos e baixos em Rivera

O fim de semana foi de altos e baixos para o cascavelense Pedro Muffato, da equipe Muffatão/Açucareira Energy, no Autódromo Eduardo P. Cabrera, no Uruguai. Pedro Muffato foi o quarto nos treinos livres da sexta-feira. No sábado sofreu um incidente no terceiro treino livre, quando escapou na entrada dos boxes após a direção travar. Ele […]