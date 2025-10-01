Home Esportes Bandeirada

Angelina Schuck conquista primeira vitória na Copa Osternack de Kart

Angelina Schuck dominou a categoria Cadete e conquistou sua primeira vitória na Copa Osternack de Kart - Foto: Clayton Medeiros/Divulgação
Angelina Schuck dominou a categoria Cadete e conquistou sua primeira vitória na Copa Osternack de Kart - Foto: Clayton Medeiros/Divulgação

Angelina Schuck foi um dos destaques da 5ª etapa da Copa Osternack, disputada sábado (27), no Kartódromo Osternack, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, com promoção e organização do Osternack e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Angelina conquistou a primeira vitória na competição, ganhando as três baterias da categoria Cadete, depois e largar na pole position. Com excelente regularidade na competição, estando sempre entre as primeiras colocadas nas etapas anteriores, Angelina lidera a categoria Cadete, com 157 pontos, na classificação extraoficial. Ela está na lista dos cotados ao título na última etapa, marcada para o dia 15 de novembro, quando a pontuação será dobrada.

Nas demais categorias, os vencedores da 5ª etapa foram Bento Gaideski na categoria Mirim; Alcides Cavalcanti, na F-200; Roberto Margeon, na Máster; Carlos Andrey, na Pro; Vicente Schmitt, na Júnior; e Noah Melhorança na categoria Novatos.

Resultados da 5ª etapa da Copa Osternack de Kart

Categoria Cadete

Pos.    Piloto            Pontos

1º)      Angelina Schuck     64

2º)      João Elias      54

3º)      Leonard Lycenko    44

4º)      Vicente C. Ruh         43

5º)      Lorenzo C. Ruh        40

Categoria Mirim

1º)      Bento Gaideski        63

2º)      Arthur Zortea          53

3º)      Christian Okazaki   49

4º)      Henrico C. Ruh        42

Categoria F-200

1º)      Alcides Cavalcanti              64

2º)      Mayckel Barbosa     54

Categoria Máster

1º)      Roberto Margeon    64

2º)      Fábio Costa   52

3º)      Rafael Muller           47

4º)      Luciano Karam        42

5º)      Nilton Rossoni        40

Categoria Pro

1º)      Carlos Andrey         50

1º)      Léo Torres    50

3º)      Lucas Kuhn   47

4º)      Matheus Rossoni     46

5º)      Mateus Willy           40

6º)      Luiz Gustavo Loepper        36

7º)      Vicente Schmitt       33

8º)      Pedro Rabelo           31

9º)      Diego Busato            25

10º)    Eduardo Fabris        15

Categoria Júnior

1º)      Vicente Schmitt       63

2º)      João Guilherme Gizzi          55

Categoria Novatos

1º)      Noah Melhorança   61

2º)      Brayan Fukumoto   55

3º)      William Becker       44

4º)      Matheus Stelle         42

5º)      Bernardo Barlera    35

6º)      Karina Scarcetto     33

7º)      Gustavo Salvaro      32

8º)      Giulliano Caliari      31

