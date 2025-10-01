Angelina Schuck conquista primeira vitória na Copa Osternack de Kart

Angelina Schuck foi um dos destaques da 5ª etapa da Copa Osternack, disputada sábado (27), no Kartódromo Osternack, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, com promoção e organização do Osternack e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).
Angelina conquistou a primeira vitória na competição, ganhando as três baterias da categoria Cadete, depois e largar na pole position. Com excelente regularidade na competição, estando sempre entre as primeiras colocadas nas etapas anteriores, Angelina lidera a categoria Cadete, com 157 pontos, na classificação extraoficial. Ela está na lista dos cotados ao título na última etapa, marcada para o dia 15 de novembro, quando a pontuação será dobrada.
Nas demais categorias, os vencedores da 5ª etapa foram Bento Gaideski na categoria Mirim; Alcides Cavalcanti, na F-200; Roberto Margeon, na Máster; Carlos Andrey, na Pro; Vicente Schmitt, na Júnior; e Noah Melhorança na categoria Novatos.
Resultados da 5ª etapa da Copa Osternack de Kart
Categoria Cadete
Pos. Piloto Pontos
1º) Angelina Schuck 64
2º) João Elias 54
3º) Leonard Lycenko 44
4º) Vicente C. Ruh 43
5º) Lorenzo C. Ruh 40
Categoria Mirim
1º) Bento Gaideski 63
2º) Arthur Zortea 53
3º) Christian Okazaki 49
4º) Henrico C. Ruh 42
Categoria F-200
1º) Alcides Cavalcanti 64
2º) Mayckel Barbosa 54
Categoria Máster
1º) Roberto Margeon 64
2º) Fábio Costa 52
3º) Rafael Muller 47
4º) Luciano Karam 42
5º) Nilton Rossoni 40
Categoria Pro
1º) Carlos Andrey 50
1º) Léo Torres 50
3º) Lucas Kuhn 47
4º) Matheus Rossoni 46
5º) Mateus Willy 40
6º) Luiz Gustavo Loepper 36
7º) Vicente Schmitt 33
8º) Pedro Rabelo 31
9º) Diego Busato 25
10º) Eduardo Fabris 15
Categoria Júnior
1º) Vicente Schmitt 63
2º) João Guilherme Gizzi 55
Categoria Novatos
1º) Noah Melhorança 61
2º) Brayan Fukumoto 55
3º) William Becker 44
4º) Matheus Stelle 42
5º) Bernardo Barlera 35
6º) Karina Scarcetto 33
7º) Gustavo Salvaro 32
8º) Giulliano Caliari 31