Acompanhe a jornada de Álvaro Medeiros na categoria Mini Gr.3 durante a emocionante WSK Super Master Series de kart - Foto: Divulgação

A 2ª etapa da WSK Super Master Series, disputada no fim de semana no Kartódromo Internazionale Napoli, em Sarno, na Itália, marcou mais um capítulo da temporada de estreia de Álvaro Medeiros no kart europeu. Integrando a equipe de fábrica da Tony Kart, o brasiliense de 10 anos, disputou a Final da categoria Mini Gr.3, no entanto levou um toque que o tirou da pista, mas conseguiu retornar e concluir a corrida, somando quilometragem.

