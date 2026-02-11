A 2ª etapa da WSK Super Master Series, disputada no fim de semana no Kartódromo Internazionale Napoli, em Sarno, na Itália, marcou mais um capítulo da temporada de estreia de Álvaro Medeiros no kart europeu. Integrando a equipe de fábrica da Tony Kart, o brasiliense de 10 anos, disputou a Final da categoria Mini Gr.3, no entanto levou um toque que o tirou da pista, mas conseguiu retornar e concluir a corrida, somando quilometragem.
Metropolitano
Kart do Paraná tem a primeira prova do ano
O kart do Paraná terá neste sábado (7), a primeira prova do ano, com a disputa da etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba, no Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Ao todo, o Paraná terá 10 campeonatos de kart nesta temporada. Campeonato Metropolitano de Kart […]
Firás Fahs inicia a agitada temporada de 2026 ao disputar
O paranaense Firás Fahs inicia neste sábado (7), a agitada temporada de 2026, quando disputará a etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista. A novidade é que o representante de Foz do Iguaçu irá estrear na categoria Shifter, defendendo a equipe Bravar. Campeão da Copa […]
NOTAS BANDEIRADA
A diretoria do Automóvel Clube de Cascavel marcou para o próximo dia 26 uma festança na sede do clube, no Autódromo Zilmar Beux, quando fará a entregue da premiação aos campeões do Campeonato Regional de Marcas do ano passado e divulgará o calendário da temporada deste ano. Rali Cuesta Pilotos e navegadores da modalidade Baja […]
Aos 14 anos, Otto Machado dá mais um passo importante em sua carreira. Sábado, ele estreia na categoria Sprinter 2T da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, defendendo a equipe A8 Racing. Natural de Blumenau (SC), o jovem piloto chega motivado para a abertura do campeonato após mostrar rápida evolução nas […]
Com um total de 66 pilotos em pista, o Kartódromo de Guapimirim, na Região Serrana do Estado, deu início no último sábado (31) a mais uma edição do Campeonato Estadual de Kart do Rio de Janeiro. A boa surpresa na 1ª etapa do Campeonato Estadual ficou por conta da Mirim e Cadete, que competiram juntas […]
Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, estreia neste sábado (7), na Copa São Paulo de Kart, quando disputará a categoria F-4 Sênior na etapa de abertura da temporada. Será a primeira vez que o cascavelense irá competir no lendário Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista. Luciano está em São Paulo desde quarta-feira, aproveitando todos […]