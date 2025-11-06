O brasiliense Álvaro Medeiros foi um dos destaques da Rok Cup Vegas, realizada entre 28 de outubro e 2 de novembro, no estacionamento do Rio All-Suites Hotel & Casino, em Las Vetgas, nos EUA.

Mesmo enfrentando perda de potência no motor, o brasiliense de 10 anos conquistou a pole e garantiu o quarto lugar na final da Rok Cup Las Vegas.