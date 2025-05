Allam Khodair quebra jejum na Stock Car com vitória em Cascavel

Cascavel e Paraná - O Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, foi palco de um momento emocionante e marcante neste princípio de temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series. Um dos mais longevos pilotos do grid, Allam Khodair voltou a escalar o degrau mais alto do pódio na quente tarde de domingo (25), depois de quase cinco anos. Até então, seu último triunfo havia sido em novembro de 2020, em Goiânia. Na corrida principal que concluiu a segunda etapa do calendário, o piloto da Blau Motorsport tirou proveito do melhor trabalho da equipe nos boxes, superou de uma só vez Felipe Fraga (Eurofarma RC) e Daniel Serra, também da Blau, para buscar sua 11ª vitória na categoria.

O triunfo de domingo também foi mais um da Mitsubishi na temporada, representando um grande começo de temporada para a marca dos três diamantes, que regressa à Stock Car depois de um primeiro período entre 2005 e 2008.

Felipe Fraga lutou muito para vencer novamente em 2025, empreendeu forte pressão nas voltas finais, mas terminou em segundo, a apenas 0s4 do “Japonês Voador”. Ainda assim, o mais jovem vencedor e campeão da Stock Car foi o maior pontuador da etapa, com 112 tentos, faturando assim o Troféu Vivo Man of the Race. Outros dois destaques neste quesito empataram com 110 pontos no fim de semana: Gianluca Petecof (CAR Racing KTF), vencedor da corrida sprint no último sábado, e Guilherme Salas (Cavaleiro Valda), quarto colocado neste domingo e melhor posicionado com Chevrolet Tracker.

Campeonato

Maior pontuador da etapa, Felipe Fraga reassumiu a liderança do campeonato e fecha mais uma etapa de 2025 na frente, agora com 127 tentos somados no total. Constante, com dois terceiros lugares e um quarto em três provas, Guilherme Salas é o vice-líder, a somente quatro pontos da ponta da tabela.

Depois das emoções em Cascavel, a Stock Car volta a acelerar de 6 a 8 de junho, para a 3ª etapa do campeonato, que terá lugar no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, em jornada que reunirá também a Stock Light e a Turismo Nacional.

Resultado da Corrida Principal da Stock Car em Cascavel

Pos. Piloto Tempo

1º) Allam Khodair 48 voltas em 51m28s646

2º) Felipe Fraga a 0s405

3º) Daniel Serra a 6s361

4º) Guilherme Salas a 13s490

5º) Felipe Baptista a 18s414

6º) Gianluca Petecof a 21s654

7º) César Ramos a 27s909