Akyu conquista o 5º lugar na corrida 3 da Stock Light

Depois de um sábado complicado, quando não conseguiu completar uma volta na corrida que abriu a 2ª etapa da Stock Car Light no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, o cascavelense Akyu Myasava conquistou o quinto lugar na corrida 3, disputada domingo à tarde, quando encerrou a programação.

Akyu diz que diante do cenário de sábado, o fim de semana foi muito bom. “No sábado nem consegui complementar uma volta. Na largada, já tinha ganho quatro posições, quando sofri uma batida traseira, me jogando no muro. Ali terminou a minha corrida. No domingo, larguei de último e terminei em 11º na segunda, Na corrida 3, de 11º, ganhei várias posições e consegui terminar em quinto”, acentua Akyu.