Londrina e Paraná - A 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, que seria realizada neste sábado e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, foi adiada para os dias 8 e 8 de novembro. O local continua o mesmo, no autódromo londrinense.
Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), informa que o adiamento da etapa do Paranaense foi necessário para ajustar a agenda do autódromo de Londrina. “Cedemos a data para a Copa Truck e faremos a etapa do nosso campeonato em novembro. A final será em Cascavel, nos dias 6 e 7 de dezembro, como preliminar da Fórmula Truck”, explana Rubens Gatti.