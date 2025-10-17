BANDEIRADA

Copa Truck começa na sexta em Londrina

Londrina e Paraná - A Copa Truck será um dos grandes destaques deste fim de semana de velocidade em Londrina (PR). Ao contrário de todas as outras etapas do calendário, desta vez os brutos terão a pista só pra eles, uma vez que as categorias irmãs Nascar Brasil e Copa Hyundai HB20 correrão em separado […]