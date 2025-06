Acidente estraga o bom fim de semana de Lutianne Soares no Turismo Nacional

Luti estava bem na corrida 5, a primeira do domingo, quando levou uma pancada de João Cardoso na última volta. “Foi uma pancada desleal, que me jogou contra os pneus. A pancada foi muito forte e o carro retornou à pista. Vinham quatro carros atrás. Dois conseguiram escapar, mas o Luiz Senna Júnior e o Nico Dall Agnol não e recebi mais duas pancadas fortes”, informa Luti Soares.

O desafio do cearense Lutianne Soares na fase sul do Turismo Nacional foi estragado por um acidente na corrida 5 da 3ª etapa do Turismo Nacional, domingo, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O fim de semana começou com alta performance de Luti no sábado, quando ele largou em nono no grid geral e sétimo na Classe A. Estava o carro muito veloz e nas quatro corridas do sábado, conquistou o quinto lugar na corrida 1 e 2 e foi o segundo colocado na 3 e 4.

Consequências do Acidente

Como faltavam três curvas para a bandeirada quadriculada, a prova foi encerrada em regime de bandeirada amarela. Luti Soares foi atendido rapidamente pela equipe médica da prova, passou por exames no ambulatório do autódromo e foi levado para o hospital local para exames mais aprimorados, sendo liberado ainda no domingo para retornar a Fortaleza. Com isso não pode participar da corrida 2 e deixou de pontuar nas duas corrida do domingo. “Tive um fim de semana estragado por uma pancada desleal. O carro estava muito bom e certamente enceraríamos o fim de semana, no Top 5 nas seis provas”, finaliza Luti Soares.

Próxima Etapa

A 4ª etapa do Turismo Nacional está marcada para os dias 19 e 20 de julho, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.