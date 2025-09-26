ACC intensifica preparação para a etapa do Metropolitano e Paranaense

Cascavel e Paraná - O Automóvel Clube de Cascavel intensifica a preparação para a 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e a 4ª etapa do Paranaense de Turismo. As duas competições serão realizadas nos dias 4 e 5 de outubro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A programação será conjunta.

A diretoria do clube divulgou que as inscrições antecipadas terão descontos. Até o dia 30 deste mês, a taxa de inscrição para o Metropolitano será de R$ 1.000,00 e após esta data R$ 1.500,00. Já para o Paranaense, até o dia 30 será de R$ 1.800,00 e após R$ 2.000,00. Para quem for disputar os dois campeonatos, será R$ 2.100,00 até o dia 30 e R$ 2.500 após o dia 30.