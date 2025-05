A molecada está pilotando como gente grande no kart de Cascavel

Cascavel e Paraná - O Metropolitano de Kart de Cascavel já é apontado como uma melhores competições da região Sul, com destaque para as categorias de base (Escola, Mirim e Cadete). O trabalho de base realizado pelo Kart Clube de Cascavel, que com a escolinha, já rende frutos, com o surgimento de novos pilotos em Cascavel e em cidades da região.

Alguns destes pilotos já alçam voos mais altos, podendo aparecer no Campeonato Brasileiro. Muitos deles estarão no Campeonato Paranaense, que este ano será disputado em Cascavel.

A 3ª e penúltima etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel será disputada neste sábado (31), no Kartódromo Delci Damian. A promoção e organização será do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Classificação da categoria Cadete

1º) Nicolas Gabriel Weiss, com 51 pontos

Sanito de Andrade Cruz Neto, 51

3º) Gustavo Martinelli, 39

4º) Lucas Raitani, 35

5º) Luiza Ferreira Assumpção, 32

6º) Nicolas Raitani, com 19 pontos

Classificação da categoria Mirim

1º) Benício Frare Rodrigues, com 51 pontos

2º) Lucca Goulart, 50

3º) Murilo J. Amaral dos Santos, 30,5

4º) Lucca Gabriel L. de Morais, 27