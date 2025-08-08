A festa do velocross em Corbélia

Corbélia e Paraná - Foi uma grande festa a 5ª etapa da Copa Oeste de Velocross, realizada domingo (3), em Corbélia. O evento contou com a participação de 147 pilotos, representando 22 cidades.
Foram realizadas 16 baterias, com destaque para a categoria Baton, que contou com bom número de participantes e as mulheres mostram técnica, arrojo e muita competitividade.
Próxima Etapa
A pista da Cidade das Flores foi considerada a melhor do calendário até aqui. A próxima etapa está marcada para o dia 5 de outubro, em Santa Helena.