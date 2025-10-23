Cascavel e Paraná - Mais do que uma corrida, a Cascavel de Ouro representa a tradição e a herança que o automobilismo carrega em muitas famílias. A 39ª edição da prova, marcada para 1º de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunirá novamente gerações que compartilham a mesma paixão pela velocidade, muitas vezes dentro do mesmo carro ou, em outros casos, em lados opostos do grid. Entre os inscritos estão exemplos emblemáticos dessa convivência entre pais e filhos, irmãos, primos e até avôs e netos.

Ariel Barranco divide o VW Gol da Stumpf Preparações com o filho Rafael. Altair, pai do Ariel, era piloto e foi um dos pioneiros do automobilismo de Curitiba. Ike Bastos forma dupla com Xande no VW Gol da Roger Racing. Xande conquistou a pole position em 2024, na primeira edição noturna da prova. Marcelo Perillo corre ao lado do filho Vitor com o VW Gol número 52 da Petrópolis Motorsport, enquanto William e Rafael, seus outros dois filhos, competem pela mesma equipe, mas com carros e parceiros diferentes. Richard Heidrich participa com o VW Gol da MP Competições, e o filho Rick está inscrito com o VW Gol da Sérgio Ferrari Racing Team, em classes distintas.

Na Sussego Motorsport, Adriano Botelho fará dupla com Bernardo Barlera, enquanto o filho Caio Botelho compete ao lado de Adriano Barbosa. O pai de Bernardo, Christian Barlera, defenderá as cores da B&B Racing Team em parceria com Rafael Lupatini. Os irmãos Gustavo e Akyu Myasava competem juntos com o GM Celta da MRF Motorsports, e os primos Natan e Guilherme Sperafico defendem a Pein Competições com o VW Gol número 27. A Masso Sports contará com dois carros, um com Edson Massaro e Wyllian Cezarotto no Renault Clio e outro com Lorenzo Massaro e Luiz Ribeiro no Ford Fiesta. Edson e Lorenzo são pai e filho.