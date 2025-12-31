A temporada de 2025 ficará marcada na trajetória de Alfredinho Ibiapina como um ano de ascensão e amadurecimento intenso.

O jovem curitibano, radicado em Florianópolis, estreou na Nascar Brasil Series, com apenas 16 anos, ele não só se destacou como “Rookie do Ano” e campeão da classe Challenge na Special Edition, como também garantiu o vice-campeonato brasileiro da Nascar e terminou a competitiva Stock Light entre os quatro melhores na modalidade.