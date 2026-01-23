Foz do Iguaçu e Paraná - De volta à elite do Campeonato Paranaense em 2026, o Foz do Iguaçu já tem motivos para comemorar. A equipe garantiu, de forma antecipada, a classificação à segunda fase do Estadual, coroando uma campanha segura logo no ano de retorno à Primeira Divisão.

Mesmo já classificado, o Azulão da Fronteira ainda tem compromisso importante pela frente. Na última rodada da fase de grupos, o Foz do Iguaçu enfrenta o Operário, em Ponta Grossa, neste sábado (24), às 16h. A partida vale a definição das posições finais da tabela e pode influenciar diretamente os cruzamentos da próxima fase do Campeonato Paranaense.

Nova gestão

O bom momento dentro de campo reflete mudanças significativas fora dele. A nova gestão do clube encerrou o ciclo da presidência de Arif Osman e iniciou um processo de reestruturação do futebol, com a transformação do departamento em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).