Foz do Iguaçu e Paraná - De volta à elite do Campeonato Paranaense em 2026, o Foz do Iguaçu já tem motivos para comemorar. A equipe garantiu, de forma antecipada, a classificação à segunda fase do Estadual, coroando uma campanha segura logo no ano de retorno à Primeira Divisão.
Mesmo já classificado, o Azulão da Fronteira ainda tem compromisso importante pela frente. Na última rodada da fase de grupos, o Foz do Iguaçu enfrenta o Operário, em Ponta Grossa, neste sábado (24), às 16h. A partida vale a definição das posições finais da tabela e pode influenciar diretamente os cruzamentos da próxima fase do Campeonato Paranaense.
Nova gestão
O bom momento dentro de campo reflete mudanças significativas fora dele. A nova gestão do clube encerrou o ciclo da presidência de Arif Osman e iniciou um processo de reestruturação do futebol, com a transformação do departamento em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
O grupo que hoje comanda o Foz se inspira em projetos bem-sucedidos no futebol brasileiro. O Mirassol é tratado como principal modelo nacional, enquanto Operário-PR e Maringá aparecem como referências no cenário estadual, clubes que conseguiram ascensão esportiva aliada à organização administrativa.
Busca por título inédito
Com planejamento e estabilidade, o Foz do Iguaçu passa a mirar objetivos mais ambiciosos. O clube busca o título inédito do Campeonato Paranaense. Ao longo da história, o Azulão da Fronteira disputou seis edições do Estadual, em 2009 e depois entre 2015 e 2019. O melhor desempenho foi em 2015, quando chegou às semifinais.