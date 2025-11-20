Londrina - O automobilismo de Londrina terá decisão neste sábado (22) e domingo. A 6ª e última etapa do Campeonato Metropolitano será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com promoção e organização do Automóvel Clube do Café e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
Para a definição dos campeões, cada piloto irá descartas os cinco piores resultados das 24 provas disputadas em seis etapas. Assim, todas as categorias terá a definição do campeão domingo, quando será disputada a quarta das quatro etapas da etapa decisiva.
Com cinco etapas já disputadas (20 provas), a classificação sem descartes tem Cristyano Casagrande como líder da categoria Speed Fusca, com 283 pontos. Com 282 pontos, Marcelo Tizzot Miguel é o vice-líder, ao passo que Waldemir H. Neno de Oliveira é o terceiro colocado, com 270 pontos.
Rafael Oliva Caliento ocupa a primeira colocação na classificação da categoria Marcas, com 233 pontos, tendo Jose Guilherme F. Munhoz como o segundo colocado com 215 pontos; e Guilherme H. V. Morandini em terceiro, com 186.
A categoria Turismo tem como líder Emerson Alberto Will, com 300 pontos. Douglas Januário da Silva ocupa a vice-liderança, com 253 pontos, enquanto que a dupla Marcos Roberto Romera/Ricardo Augusto Grandizolli está em terceiro, com 169 pontos.
Gerson Marek está na liderança da categoria MBR2000, com 191 pontos, seguido de André Luiz Jacob, com 177; e Gabriel Santos Ymagava, com 81 pontos, que são vice-líder e terceiro colocado respectivamente.
A categoria Speed Fusca A é liderada por Waldemir H. Neno de Oliveira, com 152 pontos. Ademar Luiz Fedrigo está em segundo, com 86 pontos; e Carlos Henrique Mendes, o terceiro colocado, com 66 pontos.