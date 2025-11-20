Londrina - O automobilismo de Londrina terá decisão neste sábado (22) e domingo. A 6ª e última etapa do Campeonato Metropolitano será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com promoção e organização do Automóvel Clube do Café e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Para a definição dos campeões, cada piloto irá descartas os cinco piores resultados das 24 provas disputadas em seis etapas. Assim, todas as categorias terá a definição do campeão domingo, quando será disputada a quarta das quatro etapas da etapa decisiva.

Com cinco etapas já disputadas (20 provas), a classificação sem descartes tem Cristyano Casagrande como líder da categoria Speed Fusca, com 283 pontos. Com 282 pontos, Marcelo Tizzot Miguel é o vice-líder, ao passo que Waldemir H. Neno de Oliveira é o terceiro colocado, com 270 pontos.

Rafael Oliva Caliento ocupa a primeira colocação na classificação da categoria Marcas, com 233 pontos, tendo Jose Guilherme F. Munhoz como o segundo colocado com 215 pontos; e Guilherme H. V. Morandini em terceiro, com 186.