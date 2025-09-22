Atleta de Cascavel conquista 4 medalhas nos Jogos Brasileiros para Transplantados

Curitiba - O atleta Vanilto Dipicoli, de 36 anos, participou no último fim-de-semana de mais uma edição dos Jogos Brasileiros para Transplantados, que aconteceram em Curitiba, entre os dias 18 e 21 de setembro. O evento, que reuniu mais de 200 atletas de todo o país, é uma maneira de mostrar a importância da doação de órgãos e como é possível dar uma nova chance de vida para quem recebe o transplante.

Vanilto, que já havia sido medalha de bronze nos Jogos Mundiais, em 2023, surpreendeu e conquistou 4 medalhas na competição realizada na capital paranaense. Ele foi ouro na prova de atletismo de 200 metros e medalha de prata nos 400 metros e no trajeto de 5km. Além disso, ele também venceu na modalidade de tênis de mesa.