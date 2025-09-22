Atleta de Cascavel conquista 4 medalhas nos Jogos Brasileiros para Transplantados

Curitiba - O atleta Vanilto Dipicoli, de 36 anos, participou no último fim-de-semana de mais uma edição dos Jogos Brasileiros para Transplantados, que aconteceram em Curitiba, entre os dias 18 e 21 de setembro. O evento, que reuniu mais de 200 atletas de todo o país, é uma maneira de mostrar a importância da doação de órgãos e como é possível dar uma nova chance de vida para quem recebe o transplante.
Vanilto, que já havia sido medalha de bronze nos Jogos Mundiais, em 2023, surpreendeu e conquistou 4 medalhas na competição realizada na capital paranaense. Ele foi ouro na prova de atletismo de 200 metros e medalha de prata nos 400 metros e no trajeto de 5km. Além disso, ele também venceu na modalidade de tênis de mesa.
“Foi um resultado melhor até do que eu esperava. Tive alguns contratempos na preparação, com algumas lesões, e não sabia como seria meu rendimento. Mas, durante a competição me senti muito bem e conquistei mais medalhas até do que imaginei. Saí com um sentimento de muita felicidade e orgulho”, disse Vanilto.
As conquistas têm um sabor ainda mais especial já que nesta semana é celebrado o Dia Nacional de Conscientização para Doação de Órgãos, no dia 27 de setembro. Vanilto é transplantado desde 2010, quando recebeu um rim da mãe, após meses de hemodiálise. Ele iniciou na corrida como parte do tratamento para recuperar sua saúde e hoje aproveita o esporte para divulgar a importância que a doação de órgãos tem para ajudar a salvar a vida de outras pessoas, sendo embaixador da doação de órgãos em diversas entidades.
“O Paraná é líder nacional em doação de órgãos. Ações como os Jogos para Transplantados ressaltam o trabalho realizado em prol do aumento dos índices de doação. Conversar com a família é fundamental, assim como informar o desejo de ser doador. Pode ser feito a AEDO, que é uma Certidão Digital feita de forma online registrada em cartório, onde pode ser registrado esse desejo de ser doador de Órgãos. Essa certidão pode servir como ferramenta para equipe do hospital conversar com a família caso ainda não tenha expressado esse desejo. Uma doação pode salvar até 8 vidas”, afirmou Dipicoli.
Crédito: Assessoria/Divulgação