Atleta cascavelense conquista pódio em duas provas na Copa Pan-Americana de Karatê Tradicional

Cascavel - O atleta cascavelense Volmir Maziero, da Academia Dojô Maziero, brilhou na Copa Pan-Americana de Karatê Tradicional, realizada entre os dias 18 e 22 de novembro de 2025, em Natal (RN). Maziero competiu em duas modalidades e garantiu lugar no pódio em ambas.
O cascavelense foi vice-campeão no kumite (luta) e conquistou o 3º lugar no kata (forma), trazendo duas importantes medalhas para o karatê tradicional do Oeste do Paraná.
Volmir Maziero agradeceu o apoio e patrocínio das instituições e empresas que contribuíram para sua participação no evento: Sindicato Rural, Fheras, Diferral, Unopar Toledo, Eduardo Cabeleireiro, Gráfica Tibola, Livraria e Papelaria Shuster, EnjeDiesel, Plantar, Chopp Festera e Metropolitana Tratores.