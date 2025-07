Athletico vai desfalcado no Morumbis

São Paulo - São Paulo e Athletico se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 19h30, no Morumbis, em São Paulo (SP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor não contará com Ferraresi, expulso no duelo contra o Náutico na fase anterior. A tendência é que o técnico Hernan Crespo utilize um time mesclado com jogadores que tenham menor frequência de jogos.

Já o time paranaense vive um momento delicado. Além de ter poucas chances de lutar pelo acesso na Série B, a equipe tem sofrido com lesões. Ao todo, já foram 27 ausências ao longo da temporada, o que faz o técnico Odair Hellmann ter dúvidas para a escalação desta noite. O volante Raul, com lesão muscular na coxa, e o lateral Esquivel, com incômodo no joelho, já desfalcaram o time no fim de semana, mas podem aparecer em campo.