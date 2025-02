Atacantes deixam o FC Cascavel

Outro atacante que deixa o time é Schutz , contratado no início da temporada e que atuou em seis partidas mas não marcou gol.

Um nome que já tinha a saída acertada antes mesmo do fim da participação no Campeonato Paranaense, o atacante Rodrigo Alves se desligou para disputar o Brasileiro da Série C. Ele teve três passagens pelo FC Cascavel entre 2022 e 2025, completando 58 jogos e marcando oito gols. Este ano, foi titular em 10 das 11 partidas disputadas.

Confirmando o que já foi noticiado por O Paraná , alguns jogadores estão saindo do time e não farão parte da campanha na Série D e Copa do Brasil .

FC Cascavel confirma as saídas de dois atletas

De acordo com a assessoria do time, as saídas foram por pedidos dos jogadores.

Novo técnico

Até a tarde desta terça-feira, não havia sido anunciado o novo do novo técnico do time. No entanto, ganhou muita força o nome de Tcheco, que assumiu recentemente o Paraná Clube e já teve uma passagem pelo FC Cascavel.

O treinador tinha contrato com o time da capital até o final da participação no Campeonato Paranaense e está livre no mercado.