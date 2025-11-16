ASSISTA: Stein larga na frente na final do Paranaense

O Stein Cascavel Futsal saiu na frente na disputa pelo título do Campeonato Paranaense Série Ouro. A equipe venceu o AACC/Copagril por 1 a 0 na noite deste sábado (15), no Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon, no primeiro jogo da grande final.

Em uma partida marcada pelo equilíbrio ofensivo e pela solidez defensiva das equipes, o gol decisivo saiu somente na 2ª etapa, dos pés de Jaque Nunes, faltando pouco mais de 4 minutos para o encerramento da partida.

O confronto foi intenso do início ao fim, com as duas equipes criando boas oportunidades. Destaque para a goleira cascavelense Gi Contri que fez excelentes defesas.