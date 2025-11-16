ASSISTA: Stein larga na frente na final do Paranaense

O Stein Cascavel Futsal saiu na frente na disputa pelo título do Campeonato Paranaense Série Ouro. A equipe venceu o AACC/Copagril por 1 a 0 na noite deste sábado (15), no Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon, no primeiro jogo da grande final.
Em uma partida marcada pelo equilíbrio ofensivo e pela solidez defensiva das equipes, o gol decisivo saiu somente na 2ª etapa, dos pés de Jaque Nunes, faltando pouco mais de 4 minutos para o encerramento da partida.
O confronto foi intenso do início ao fim, com as duas equipes criando boas oportunidades. Destaque para a goleira cascavelense Gi Contri que fez excelentes defesas.
Com o resultado, o Stein Cascavel leva a vantagem do empate para o duelo decisivo, que definirá o campeão estadual, e está marcado para o dia 22 deste mês, próximo sábado, às 16h no Ginásio da Neva, em Cascavel.
Reação da Equipe
Ao final da partida, Camilinha, camisa 5 do Stein, comentou o resultado: “A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil porque é uma equipe que propõe sempre jogar embaixo e a gente vinha enfrentando algumas dificuldades de infiltrar nessa marcação. Mas agora é voltar pra casa e ajustar os detalhes pra, se Deus quiser, conquistar esse título de novo”.Via: SOT
FONTE: SOT/Luiz Felipe Max – Foto: Divulgação