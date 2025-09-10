Arthur Gama e Gaetano Di Mauro, os caras da Stock

Cascavel - Com emoções nas últimas voltas, a Stock Car concluiu domingo a 6ª etapa da temporada no Autódromo Zilmar Beux. Gaetano Di Mauro, da equipe Eurofarma, largou na pole position e liderou praticamente toda a prova para conquistar a vitória. Em segundo chegou seu companheiro de equipe Felipe Fraga.
A programação começou no sábado, quando Arthur Gama venceu a corrida sprint, conquistando sua primeira vitória na Stock Car. Com um segundo e um quarto lugares em Cascavel, Felipe Fraga recuperou a liderança do campeonato. Agora ele soma 465 pontos, contra 452 de Gaetano Di Mauro.