Arthur Gama e Gaetano Di Mauro, os caras da Stock

INDEPENDÊNCIA

Com mais de 12 mil participantes, Desfile de 7 de Setembro mantém acesa chama do patriotismo em Cascavel

Um dia que entrará na história do Município. A Avenida Brasil se transformou em um verdadeiro símbolo do amor à pátria neste dia 7 de Setembro. Cascavel celebrou os 203 anos da Independência do Brasil com um desfile cívico-militar que reuniu mais de 12 mil pessoas, um recorde da cidade. Crianças, jovens, profissionais da educação, […]