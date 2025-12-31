São Paulo - Em uma arrancada decisiva nos minutos finais, o etíope Muse Gisachew superou o queniano Jonathan Kipkoech Kamosong e conquistou, nesta terça-feira (31), o título da centésima edição da Corrida Internacional de São Silvestre.
Kamosong liderava a prova com boa vantagem, mas foi ultrapassado por Gisachew já nos metros finais, na Avenida Paulista. O queniano cruzou a linha de chegada com o tempo de 44 minutos e 32 segundos, apenas quatro segundos atrás do vencedor, que completou o percurso em 44 minutos e 28 segundos.
O brasileiro Fábio de Jesus Correia garantiu a terceira colocação, com o tempo de 45 minutos e 06 segundos, sendo o melhor atleta nacional na prova.
Na quarta posição ficou o queniano William Kibor, que concluiu a corrida em 45 minutos e 28 segundos. O também queniano Reuben Logonsiwa Poguisho completou o pódio, na quinta colocação, com o tempo de 45 minutos e 46 segundos.
O Brasil não vence a prova masculina da São Silvestre desde 2010, quando Marilson Gomes dos Santos subiu ao lugar mais alto do pódio.
Fonte: Agência Brasil