Paraná - A Arena Portos do Paraná/UniBrasil, em Caiobá, foi palco, neste fim de semana, do ITF BT400 Sanepar Caiobá Open 2026, um dos mais importantes torneios de beach tennis do mundo, integrado ao calendário da International Tennis Federation (ITF).
“Mais uma vez, estamos presentes no BT400 como apoiadores oficiais, pois incentivamos a prática esportiva e a aproximação dos portuários com a atividade física”, declarou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.
A arquibancada coberta tem capacidade para receber até 1,5 mil pessoas. “O Verão Maior fomenta o Litoral, gerando mais de 4 mil empregos e mais de mil empresas montadas. Com o apoio da Portos do Paraná, com certeza retomamos o desenvolvimento do Litoral”, afirmou o secretário de Esportes do Paraná, Hélio Renato Wirbiski.
O BT400 em Matinhos abre o calendário internacional dos atletas neste ano. Outras etapas do torneio acontecerão em diversos locais do planeta, sendo a última na Arábia Saudita. “Começamos com o pé direito, porque o clima está bom e tem muita gente acompanhando. Ter o apoio da Portos do Paraná para realizar um campeonato como este, que envolve uma estrutura muito grande, fez toda a diferença”, destacou Silvio Souza, vice-presidente de uma das organizadoras do evento, a Federação Paranaense de Tênis (FPT).
A expectativa é reunir, até o fim de todas as fases, mil atletas, sendo 750 amadores e 250 profissionais, que utilizam 20 quadras oficiais. Entre eles está a brasileira Sophia Chow, dupla da paranaense e fenômeno do esporte mundial Vitória Marchezini.
Sophia é considerada por especialistas como um dos principais talentos em ascensão no beach tennis. É pentacampeã do ITF Beach Tennis Tour e representou o Brasil em eventos como o Pan-Americano, no qual foi bicampeã. “A estrutura está muito boa, o torneio está excelente e a gente sente o carinho do público. É uma satisfação estar aqui”, declarou a atleta.
O paranaense de Maringá Giovanni Cariani, que faz dupla com Daniel Mola, também participou do torneio e elogiou a estrutura e o suporte oferecidos aos atletas. Cariani é o número 5 do mundo e conquistou o décimo título da carreira ao vencer o BT400 de Saint-Georges-de-Didonne, no ano passado. “A estrutura está impecável. O Verão Maior é muito importante para o esporte, e, por ser paranaense, é muito bom jogar em casa e sentir o apoio da torcida”, comentou.
A romana Flaminia Daina, ex-número 1 do mundo e campeã mundial, também está na competição, formando dupla com a italiana Sofia Cimatti. “Fico muito feliz em voltar a Matinhos. O povo é muito querido comigo. Este ano é ainda mais especial, com esse clima ótimo, e gostaríamos de mais torneios como este no Paraná, onde o beach tennis é muito forte”, afirmou.
TORNEIO ANTERIOR
Na edição de 2025, as campeãs da categoria feminina foram as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, enquanto o vice-campeonato ficou com as brasileiras Vitória Marchezini e Sophia Chow. No masculino, o título foi conquistado pela dupla formada pelo brasileiro Daniel Schmitt e o italiano Frederico Galeazzi, seguidos pelo brasileiro André Baran e o italiano Michele Cappelletti.
BEACH TENNIS INCENTIVA PORTUÁRIOS
Entre os dias 27 de fevereiro e 1.º de março, será realizado o FPT Portos do Paraná Open no Verão Maior, torneio federado promovido pela Portos do Paraná em parceria com a Open Beach Tennis. O evento tem como objetivo incentivar o esporte e a prática de atividades físicas. Qualquer pessoa que pratique beach tennis pode participar.
“Muitos colaboradores da nossa comunidade portuária praticam o esporte, e por isso vamos realizar o nosso próprio campeonato”, ressaltou Luiz Fernando Garcia.
INTERCLUBES AMPLIA ALCANCE
Encerrando a temporada, será realizada a terceira competição do Interclubes de Beach Tennis, entre os dias 3 e 5 de março. A expectativa é reunir aproximadamente 3,5 mil pessoas, de 50 clubes, com a ocupação de 70 a 80 quadras. O evento é idealizado pela Secretaria do Esporte do Paraná e pela Federação Paranaense de Tênis (FPT), com apoio da Portos do Paraná.