Paraná - A Arena Portos do Paraná/UniBrasil, em Caiobá, foi palco, neste fim de semana, do ITF BT400 Sanepar Caiobá Open 2026, um dos mais importantes torneios de beach tennis do mundo, integrado ao calendário da International Tennis Federation (ITF).

“Mais uma vez, estamos presentes no BT400 como apoiadores oficiais, pois incentivamos a prática esportiva e a aproximação dos portuários com a atividade física”, declarou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A arquibancada coberta tem capacidade para receber até 1,5 mil pessoas. “O Verão Maior fomenta o Litoral, gerando mais de 4 mil empregos e mais de mil empresas montadas. Com o apoio da Portos do Paraná, com certeza retomamos o desenvolvimento do Litoral”, afirmou o secretário de Esportes do Paraná, Hélio Renato Wirbiski.

O BT400 em Matinhos abre o calendário internacional dos atletas neste ano. Outras etapas do torneio acontecerão em diversos locais do planeta, sendo a última na Arábia Saudita. “Começamos com o pé direito, porque o clima está bom e tem muita gente acompanhando. Ter o apoio da Portos do Paraná para realizar um campeonato como este, que envolve uma estrutura muito grande, fez toda a diferença”, destacou Silvio Souza, vice-presidente de uma das organizadoras do evento, a Federação Paranaense de Tênis (FPT).

A expectativa é reunir, até o fim de todas as fases, mil atletas, sendo 750 amadores e 250 profissionais, que utilizam 20 quadras oficiais. Entre eles está a brasileira Sophia Chow, dupla da paranaense e fenômeno do esporte mundial Vitória Marchezini.

Sophia é considerada por especialistas como um dos principais talentos em ascensão no beach tennis. É pentacampeã do ITF Beach Tennis Tour e representou o Brasil em eventos como o Pan-Americano, no qual foi bicampeã. “A estrutura está muito boa, o torneio está excelente e a gente sente o carinho do público. É uma satisfação estar aqui”, declarou a atleta.