Arbitral define adversários da Serpente na 1ª fase do Estadual

Cascavel e Paraná - Na quarta-feira (1º) foi realizado em Ponta Grossa o Arbitral do Campeonato Paranaense 2026, reunindo presidentes e representantes das equipes participantes. Há uma nova fórmula na disputa. Na primeira fase, as 12 equipes serão divididas em dois grupos. Os times do Grupo A enfrentarão os clubes do Grupo B em turno único.

O FC Cascavel está no Grupo A, ao lado de Athletico, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e São Joseense. Já o Grupo B conta com Andraus, Azuriz, Cianorte, Coritiba, Galo Maringá e Operário. Os quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, que será disputado em jogos de ida e volta. A competição tem início previsto para 7 de janeiro de 2026 e terá 12 datas.

Vaga na “D”

Também na quarta, a CBF divulgou o calendário do futebol profissional para o ano que vem. Com o novo formato, o FC Cascavel garantiu vaga na Série D, mérito conquistado após avançar para a segunda fase da competição nesta temporada.