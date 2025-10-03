Arbitral define adversários da Serpente na 1ª fase do Estadual

Cascavel e Paraná - Na quarta-feira (1º) foi realizado em Ponta Grossa o Arbitral do Campeonato Paranaense 2026, reunindo presidentes e representantes das equipes participantes. Há uma nova fórmula na disputa. Na primeira fase, as 12 equipes serão divididas em dois grupos. Os times do Grupo A enfrentarão os clubes do Grupo B em turno único.
O FC Cascavel está no Grupo A, ao lado de Athletico, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e São Joseense. Já o Grupo B conta com Andraus, Azuriz, Cianorte, Coritiba, Galo Maringá e Operário. Os quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, que será disputado em jogos de ida e volta. A competição tem início previsto para 7 de janeiro de 2026 e terá 12 datas.
Vaga na “D”
Também na quarta, a CBF divulgou o calendário do futebol profissional para o ano que vem. Com o novo formato, o FC Cascavel garantiu vaga na Série D, mérito conquistado após avançar para a segunda fase da competição nesta temporada.
A competição terá uma reformulação importante: o número de clubes participantes aumentará de 64 para 96, com início previsto para 05/04 e término em 13/09. Em 2026, a Série D contará com seis acessos à Série C – além dos quatro semifinalistas, mais duas equipes conquistarão o acesso através de playoffs entre os clubes eliminados nas quartas de final. O campeão ainda terá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.
Taça FPF
Após duas vitórias e quase duas semanas de folga, a Serpente Aurinegra entra em campo neste sábado (4). A equipe viaja até em Curitiba, para encarar o Athletico, na Arena, pela 4ª rodada.