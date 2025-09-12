Apucarana recebe fase final do Paraná Bom de Bola 2025 a partir desta sexta

Paraná - O município de Apucarana (Vale do Ivaí) recebe a partir desta sexta-feira (12) a fase final do Paraná Bom de Bola 2025, maior torneio amador de futebol do Estado, promovido pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES).
A etapa decisiva será disputada em duas partes: de 12 a 14 de setembro e de 26 a 28 de setembro, reunindo 80 equipes de 53 municípios e cerca de 2,1 mil participantes entre atletas, técnicos, dirigentes e organizadores.
No futebol de campo, os jogos acontecem em estádios e estádios da cidade, como o CFA Prosol, o Sesi, o Colégio São José e o campo Giacomo Moreal. Estão em disputa as categorias Sub-16 masculino (352 atletas), Sub-20 masculino (345 atletas) e Feminino 15+ (354 atletas). No futebol suíço, novidade oficial nesta edição, são 291 atletas na categoria 40+ e 298 na 50+.
Edição de 2025 do Paraná Bom de Bola
De acordo com o supervisor técnico do projeto, Marcelo Neves, a edição de 2025 marca um momento especial na trajetória do campeonato. “O futebol suíço, que no ano passado foi apresentado em caráter experimental, passou a integrar oficialmente a programação”, explica Neves.
Nesta edição, o torneio cresceu 26,7% em número de equipes em relação ao ano passado, consolidando-se como referência no calendário esportivo estadual. Ao todo, o Governo do Paraná investe R$ 3 milhões na competição.
A fase final deve atrair grande público e movimentar a economia local, consolidando o município como referência na organização de grandes eventos esportivos. Os resultados e informações em tempo real estarão disponíveis no site da Secretaria de Estado do Esporte e no aplicativo Paraná Esporte, disponível na App Store e no Google Play.
Fonte: AEN