Após vitória na Ouro, Serpente tem novo desafio pela Liga

Cascavel - Na noite de quarta-feira (28), o Cascavel Futsal conquistou uma vitória importante pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Mesmo fora de casa, a Serpente Tricolor derrotou o Itaipulândia por 2 a 1, no Ginásio Irineu Luiz Friedrich, em jogo válido pela 14ª e penúltima rodada da fase classificatória.

Com o resultado, o Cascavel chegou aos 27 pontos, assumindo a 5ª colocação na tabela e mantendo vivas as chances de terminar a fase classificatória entre os quatro primeiros. A vitória serviu para recuperar a moral da equipe após a goleada de 8 a 3 sofrida diante do Atlântico, no último fim de semana, pela Liga Nacional de Futsal.

“Precisávamos nos reerguer o mais rápido possível. Vamos fazer a nossa parte, lutar pelo que podemos alcançar. Domingo temos outra competição, mas a dedicação e o foco serão os mesmos”, afirmou Carlão, capitão da Serpente, após a vitória sobre o Itaipulândia.

Próximo desafio

Depois de dois compromissos fora de casa, o Cascavel Futsal volta a jogar no Ginásio da Neva, diante do torcedor. No domingo (31), a Serpente recebe o São José, às 11h, em duelo com transmissão ao vivo pela LNF TV e Canal GOAT.