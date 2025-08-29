Após vitória na Ouro, Serpente tem novo desafio pela Liga

Cascavel - Na noite de quarta-feira (28), o Cascavel Futsal conquistou uma vitória importante pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Mesmo fora de casa, a Serpente Tricolor derrotou o Itaipulândia por 2 a 1, no Ginásio Irineu Luiz Friedrich, em jogo válido pela 14ª e penúltima rodada da fase classificatória.
Com o resultado, o Cascavel chegou aos 27 pontos, assumindo a 5ª colocação na tabela e mantendo vivas as chances de terminar a fase classificatória entre os quatro primeiros. A vitória serviu para recuperar a moral da equipe após a goleada de 8 a 3 sofrida diante do Atlântico, no último fim de semana, pela Liga Nacional de Futsal.
“Precisávamos nos reerguer o mais rápido possível. Vamos fazer a nossa parte, lutar pelo que podemos alcançar. Domingo temos outra competição, mas a dedicação e o foco serão os mesmos”, afirmou Carlão, capitão da Serpente, após a vitória sobre o Itaipulândia.
Próximo desafio
Depois de dois compromissos fora de casa, o Cascavel Futsal volta a jogar no Ginásio da Neva, diante do torcedor. No domingo (31), a Serpente recebe o São José, às 11h, em duelo com transmissão ao vivo pela LNF TV e Canal GOAT.
Pela competição nacional, o Cascavel ocupa a 8ª colocação, com 29 pontos em 17 jogos. Uma vitória pode fazer com que o time suba ao menos uma posição na tabela, já que está apenas um ponto atrás do Corinthians, que soma 30.
“Esperamos que dentro de casa tenhamos mais uma atuação consistente, para voltar a vencer na liga e alcançar o nosso objetivo, que é estar entre os primeiros colocados. É um jogo de suma importância e estamos preparados”, destacou Carlão.
Depois, restarão apenas cinco rodadas para o término da primeira fase. Dos 24 times, apenas 16 avançam para os confrontos de “mata-mata”.