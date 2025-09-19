Após vitória na estreia da FPF, Serpente terá o primeiro desafio fora de casa

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel iniciou sua caminhada na Taça FPF com resultado positivo. Em jogo adiantado da 3ª rodada, realizado no Estádio Olímpico Regional, a Serpente Aurinegra venceu o Batel Guarapuava por 2 a 0 e largou com confiança na competição.

Mais do que os três pontos, a vitória serviu para mostrar a proposta de jogo do técnico César Bueno, que aposta em intensidade ofensiva e na mescla entre juventude e experiência. “Nossa ideia de jogo é impor, técnica e taticamente, nossa proposta sobre o adversário. No início demoramos um pouco para encaixar, o que é natural em uma estreia, mas depois conseguimos criar muitas oportunidades. O volume ofensivo tende a crescer ainda mais ao longo da competição”, avaliou o treinador.

Adversário de tradição

Neste domingo, às 15h30, o Cascavel encara o Nacional Atlético Clube, conhecido como Nacional de Rolândia. Apesar de ser fundado em 1947 na cidade de Rolândia, em 2024 o clube se mudou para Campo Mourão em busca de novas parcerias para dar continuidade às atividades.