Após vitória na estreia da FPF, Serpente terá o primeiro desafio fora de casa

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel iniciou sua caminhada na Taça FPF com resultado positivo. Em jogo adiantado da 3ª rodada, realizado no Estádio Olímpico Regional, a Serpente Aurinegra venceu o Batel Guarapuava por 2 a 0 e largou com confiança na competição.
Mais do que os três pontos, a vitória serviu para mostrar a proposta de jogo do técnico César Bueno, que aposta em intensidade ofensiva e na mescla entre juventude e experiência. “Nossa ideia de jogo é impor, técnica e taticamente, nossa proposta sobre o adversário. No início demoramos um pouco para encaixar, o que é natural em uma estreia, mas depois conseguimos criar muitas oportunidades. O volume ofensivo tende a crescer ainda mais ao longo da competição”, avaliou o treinador.
Adversário de tradição
Neste domingo, às 15h30, o Cascavel encara o Nacional Atlético Clube, conhecido como Nacional de Rolândia. Apesar de ser fundado em 1947 na cidade de Rolândia, em 2024 o clube se mudou para Campo Mourão em busca de novas parcerias para dar continuidade às atividades.
O Nacional é um time de tradição no interior. O Alviceleste já conquistou duas vezes a Série Bronze do Paranaense, duas vezes a Série Prata e sagrou-se campeão da Taça FPF em 2019, título que garantiu a equipe da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020. O confronto pode representar um passo importante rumo à classificação, já que apenas quatro equipes avançam no grupo de cinco participantes.
Sequência
Depois da viagem a Campo Mourão, a Serpente Aurinegra terá pela frente o Athletico Paranaense, em Curitiba, e encerra a primeira fase em casa, diante do Cianorte.